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Турция и Россия готовы продолжать сотрудничество по С-400: мнение экспертов
Сегодня, 14:26
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Турция и Россия готовы продолжать сотрудничество по С-400: мнение экспертов

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Отмечается, что главным условием локализации стала закупка второй партии ЗРК. 

Турция готова и дальше приобретать российское ПВО. Судя по информации Telegram-канала "Мейстер", выбор восточной страны по-прежнему падает на ЗРК С-400.

Эксперты отмечают, что в Анкаре серьёзно относятся к вопросам обороны и не готовы к сотрудничеству с НАТО из-за отказа альянса передавать технологии по локализации. 
 
По мнению телеграмеров, закупка второй партии будет главным условием локализации Она скорее всего состоится. 

Ранее эксперты прокомментировали отношение КПРФ к дистанционному голосованию. 

Фото: Pxhere

Теги: мейстер, политика, россия, турция
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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