Турция и Россия готовы продолжать сотрудничество по С-400: мнение экспертов

Отмечается, что главным условием локализации стала закупка второй партии ЗРК.

Турция готова и дальше приобретать российское ПВО. Судя по информации Telegram-канала "Мейстер", выбор восточной страны по-прежнему падает на ЗРК С-400.

Эксперты отмечают, что в Анкаре серьёзно относятся к вопросам обороны и не готовы к сотрудничеству с НАТО из-за отказа альянса передавать технологии по локализации.



По мнению телеграмеров, закупка второй партии будет главным условием локализации Она скорее всего состоится.

Ранее эксперты прокомментировали отношение КПРФ к дистанционному голосованию.

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