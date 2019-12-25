Турция и Россия готовы продолжать сотрудничество по С-400: мнение экспертов

Турция готова и дальше приобретать российское ПВО. Судя по информации Telegram-канала "Мейстер", выбор восточной страны по-прежнему падает на ЗРК С-400.
Эксперты отмечают, что в Анкаре серьёзно относятся к вопросам обороны и не готовы к сотрудничеству с НАТО из-за отказа альянса передавать технологии по локализации.
По мнению телеграмеров, закупка второй партии будет главным условием локализации Она скорее всего состоится.
Ранее эксперты прокомментировали отношение КПРФ к дистанционному голосованию.
Фото: Pxhere
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