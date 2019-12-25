Эксперты прокомментировали отношение КПРФ к дистанционному голосованию

Зампред ЦК партии Юрий Афонин призвал искать возможности для победы в сложившихся условиях.

Представители КПРФ готовы признать формат дистанционного голосования на предстоящих выборах, несмотря на прошлогодние протесты партии. Во время встречи с активом в Москве глава ЦК коммунистов Юрий Афонинуже заявил, что к ДЭГ можно прибегнуть в отсутствии других возможностей. Однако глава аналитического центра партии Сергей Обухов парировал, что таким форматом стоит пользоваться только в самом крайнем случае. Такие позиции прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

По мнению телеграмеров, стратегия КПРФ по отвержению ДЭГ и воскресному голосованию на прошлых выборах была заведомо провальной, так как партия сузила возможности для своего избирателя. Таким образом, партия потеряла значительное число поддерживающих их ранее граждан.

Судя по заявлениям Афонина, некоторые в партии осознали, что вина лежит на них, а не на проделках власти. И пытаются не повторить своих ошибок на грядущих выборах. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV