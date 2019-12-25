Глава государства подчеркнул, что у станы есть немало единомышленников на разных континентах.

Во время выступления на открытии форума "Армия-2022" президент РФ Владимир Путин отметил большое разнообразие партнёров и единомышленников страны на разных континентах. Как подчеркнул руководитель, эти государства выбрали суверенный путь развития и стремятся решать вопросы глобальной и региональной безопасности на основе международного права, взаимной ответственности и учёта интересов друг друга, развивая многополярный мир. Слова президента прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

В посте отмечается, что возникновение большого числа союзников вызвано активным сопротивлением со стороны США, которые не хотят утратить своё влияние в странах Африки, а также в Турции и Ираке. таким образом, чем больше протесты со стороны Запада, тем меньше союзников становится у НАТО, заключили телеграмеры.

Расширение подобной практики кажется разумным вектором развития, который позволит сузить евроатлантическое влияние в мире и укрепить поддержку России в разных точках планеты. Что касается цены вопроса, то она зачастую невелика и обещает окупиться бенефитами от последующего углубления всестороннего сотрудничества с государством-реципиентом. Эксперты Telegram-канала "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали приезд Медведева и Кириенко на Донбасс.

Фото: kremlin.ru (скриншот)