Минпросвещения запретило использовать телефоны на уроках в школах

Сергей Кравцов рассказал о новом санитарном требовании для школьников со следующего учебного года.

Российское министерство по просвещению запретило использовать телефоны на уроках во время учебного процесса в школах. Об этом во время выступления на общероссийском родительском собрании рассказал глава профильного ведомства Сергей Кравцов. Чиновник уточнил, что мобильными гаджетами нельзя будет воспользоваться на уроках, но связаться с ребенком можно будет на перемене. Данная норма прописана в новых санитарных правилах для образовательных учреждений.

У нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках <...> использовать не допускается, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

Эксперт подчеркнул, что в случае чрезвычайной ситуации в том случае, если надо будет позвонить родителям, то школьнику следует обратиться к учителю или классному руководителю. Министр добавил, что на текущий момент в российских школах не планируют пользоваться электронными учебниками и тетрадями.

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Фото и видео: Вконтакте / Министерство просвещения Российской Федерации

