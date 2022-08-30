Голикова: более 17,5 млн школьников начнут новый учебный год 1 сентября

На подготовку к новому учебному году правительство выделило 219 млрд рублей.

Более 17,5 млн школьников начнут новый учебный год 1 сентября. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на селекторном совещании с регионами по подготовке к началу учебного года.

По ее словам, для их прихода созданы условия в 39 218 школах и 33 285 детских садах страны. Также Голикова подчеркнула, что на подготовку к новому учебному году правительство выделило 219 млрд рублей.

Ранее мы сообщали, что школьники смогут бесплатно посетить Ленинградский зоопарк 1 сентября.

Видео: Правительство России