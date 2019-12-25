Школьники смогут бесплатно посетить Ленинградский зоопарк 1 сентября

Для этого нужно предъявить ученический билет или справку из школы, или же документ, подтверждающий возраст: свидетельство о рождении или паспорт.

Дети 1 сентября смогут бесплатно попасть в Ленинградский зоопарк. Об этом сообщили в официальной группе учреждения в соцсети "ВКонтакте".

Все дети до 18 лет смогут пройти в День знаний в зоопарк бесплатно. Для этого нужно предъявить ученический билет или справку из школы, или же документ, подтверждающий возраст: свидетельство о рождении или паспорт.

В этот день ожидается насыщенная программа. В 12:00, 13:00, 14:00 и 16:00 будут проходить обзорные экскурсии по территории зоопарка (сбор группы у карты зоопарка на центральной площади), а в 15:00 состоится лекция с прирученными животными в зале лектория.

Полторы недели назад посетитель украл редкую ящерицу из Ленинградского зоопарка.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк