Треть всех российских беспилотников выпускается в Петербурге

Губернатор заявил, что город играет ключевую роль в национальном проекте.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город активно выполняет поручения президента России Владимира Путина по развитию экономики беспилотных и автономных систем. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

По словам главы города, поддержка компаний, занимающихся разработкой, производством и внедрением таких систем, является одним из приоритетов правительства Петербурга. "Треть всех беспилотников российского производства выпускается в Северной столице", — подчеркнул Беглов.

Он отметил, что Петербург играет ключевую роль в реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы". В городе уже сегодня беспилотники используются для мониторинга состояния инженерных сетей и экологической обстановки, а также создаются правовые предпосылки для движения беспилотного транспорта.

Напомним, президент Владимир Путин провёл совещание по вопросам развития автономных систем, поручив повысить эффективность управления отраслью, внедрить технологии в ключевые сектора экономики и создать для этого необходимые юридические механизмы и программы подготовки кадров.

Фото: Pixabay (JakeysPhotography123)