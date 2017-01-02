ВУЗ получил 24 гранта по итогам года.

СПбГУ стал первым в России по количеству президентских грантов для молодых ученых. По результатам конкурсов исследователи получили 24 гранта. На второй позиции расположился московский МГУ с 21 грантами, на третьем - Томский государственный университет с 16 грантами. Об этом сообщила комиссия Минобрнауки.

Отметим, что 22 из полученных 24 грантов от президента направлены на поддержку проектов, связанных с переходом на цифровизацию, интеллектуальные технологии. Также они помогут создать эффективный ответ "общества на большие вызовы".

Ранее Piter.tv писал о том, что СПбГУ скрывает от родителей оценки студентов.

Фото: Piter.tv

