СПбГУ скрывает от родителей оценки студентов

Университет перешел на электронную систему.

В СПбГУ перестали показывать родителям студентов данные об успеваемости их детей. ВУЗ полностью перешел на электронные зачетки, отказавшись от бумажного варианта документа. Однако не все довольны обновленной системой.

В университете подтвердили информацию о переходе на электронные зачетки. Руководство рассказало, что родителю может получить оценки студента в двух случаях. Первый - если поступившему еще нет 18 лет, а договор на обучение заключен с кем-то из его родителей. Второй вариант предполагает, что обучающийся подписал письменное согласие на то, чтобы ВУЗ предоставлял оценки его родителям.

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Фото: Piter.tv

