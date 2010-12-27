  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Историку Олегу Соколову продлили арест до 9 апреля 2020 года
Сегодня, 12:57
179
nastya960

Историку Олегу Соколову продлили арест до 9 апреля 2020 года

0 0

Самого историка на заседании Басманного суда не было.

Басманный суд Москвы продлил арест историку Олегу Соколову до 9 апреля. Самого обвиняемого в убийстве на суде не было, он находится в центре психиатрии и наркологии имени Сербского.

Напомним, по версии следствия, 7 ноября историк  в своём доме в Петербурге застрелил аспирантку СПбГУ и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза. Через два дня он решил избавиться от тела, поэтому расчленил его и частями выбрасывал в Мойку.

Ранее адвокат Соколова опроверг информацию об окончании основной экспертизы.

Фото:Piter.TV

Теги: ещенко, соколов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии