Историку Олегу Соколову продлили арест до 9 апреля 2020 года

Басманный суд Москвы продлил арест историку Олегу Соколову до 9 апреля. Самого обвиняемого в убийстве на суде не было, он находится в центре психиатрии и наркологии имени Сербского.
Напомним, по версии следствия, 7 ноября историк в своём доме в Петербурге застрелил аспирантку СПбГУ и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза. Через два дня он решил избавиться от тела, поэтому расчленил его и частями выбрасывал в Мойку.
Ранее адвокат Соколова опроверг информацию об окончании основной экспертизы.
Фото:Piter.TV
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