В настоящее время проходит предварительное расследование.

Во вторник, 17 декабря, адвокат Соколова опроверг информацию об окончании основной экспертизы. Александр Почуев рассказал Piter.TV, что подобная информация является "вбросом".

"Информация не подтвержденная, похожая на информационный вброс...", —отметил Почуев.

По его словам, в настоящее время проходит предварительное расследование.

Напомним, по предварительным данным следствия, 7 ноября 63-летний Соколов застрелил из обреза свою 24-летнюю возлюбленную, а через два дня расчленил её и попытался части тела выбросить в воды Мойки.

Ранее Адвокат Соколова заявил Piter.TV , что историк снова пытался покончить жизнь самоубийством. На этот раз в СИЗО.

Фото:Piter.TV