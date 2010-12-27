Во вторник, 17 декабря, адвокат Соколова опроверг информацию об окончании основной экспертизы. Александр Почуев рассказал Piter.TV, что подобная информация является "вбросом".
"Информация не подтвержденная, похожая на информационный вброс...",
—отметил Почуев.
По его словам, в настоящее время проходит предварительное расследование.
Напомним, по предварительным данным следствия, 7 ноября 63-летний Соколов застрелил из обреза свою 24-летнюю возлюбленную, а через два дня расчленил её и попытался части тела выбросить в воды Мойки.
Ранее Адвокат Соколова заявил Piter.TV , что историк снова пытался покончить жизнь самоубийством. На этот раз в СИЗО.
Фото:Piter.TV
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