Адвокат Соколова заявил, что историк снова пытался покончить жизнь самоубийством. На этот раз в СИЗО

Почуев ответил на ряд вопросов от журналистов после судебного заседания.

После судебного заседания 16 декабря, на котором суд постановил оставить Олега Соколова под арестом, его адвокат Александр Почуев ответил на некоторые вопросы журналистов.

Почуев озвучил свою позицию по поводу слухов о том, что Соколов совершил преступление будучи нетрезвым.

То, что он находился в состоянии сильного или какого-либо опьянения, мне неизвестно. Если бы он был пьян, он бы вряд ли смог сделать то, что он сделал – заявил адвокат.

Также адвокат подтвердил догадки о повторных попытках Соколова наложить на себя руки. По словам Почуева, историк заявлял о желании застрелиться и попытался покончить жизнь самоубийством в СИЗО. При каких обстоятельствах подсудимый собирался это сделать, адвокат не уточнил.

Воздержусь от комментариев, – ответил Почуев.

Кроме того защита Соколова рассказала, как обстоит дело с извинениями перед родственниками погибшей аспирантки Анастасии Ещенко. Почуев отметил, что ситуация довольно щепетильна, и приносить извинения все еще страдающей и плачущей матери убитой девушки "крайне преждевременно и кощунственно".

Мой подзащитный готов и хочет лично извиниться. Вопрос в форме принесения извинений – он не урегулирован законодательством, – отметил адвокат.

Вопрос по поводу других жертв Соколова не остался без ответа Почуева. Адвокат заявил, что ситуацией воспользовались борцы против руководства университета, в котором работал историк, и его научные оппоненты, поэтому Соколова "начали обвинять во всех смертных грехах". Саму историю десятилетней давности про первую жертву доцента Почуев считает сфабрикованной.

Что касается самих девушек которые хотят словить хайп на этом, я публично предупредил, что каждая, кто пытается оговорить моего клиента, будет, по моему ходатайству, допрошена. Я этого буду добиваться и оговорить своего клиента я не дам, – заявил Почуев.

Ранее адвокат Соколова: "Мой подзащитный хочет самой жесткой кары для себя".

Видео: Piter.TV