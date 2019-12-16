Адвокат Соколова: "Мой подзащитный хочет самой жесткой кары для себя"

Об этом Почуев заявил в ходе судебного заседания 16 декабря.

В понедельник, 16 декабря, Петербургский городской суд постановил оставить историка Олега Соколова под стражей. В ходе судебного заседания адвокат Соколова Александр Почуев заявил, что его подопечный просит самого жесткого наказания для себя

Мой клиент, подзащитный возражает против избрания ему более мягкой меры пресечения , он хочет самой жесткой кары для себя. Но в то же время я как адвокат считаю, что в этом деле очень много вопросов и версия самооговора окончательно защитой не исключена – сказал адвокат.

Также Почуев отметил, что домашний арест Соколова может помочь его престарелым родителям, которым "необходим уход".

Видео: Piter.TV