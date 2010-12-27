Петербургский суд оставил историка Соколова под стражей

Под арестом доцент пробудет минимум до 8 января.

Петербургский городской суд не стал менять решение Октябрьского районного суда о заключении историка Олега Соколова под стражу. В понедельник, 16 декабря, постановление оставили без изменений, сообщили в объединенной пресс-службе судов. Согласно нему, доцент будет под арестом минимум до 8 января.

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев просил назначить своему подопечному домашний арест, но суд не прислушался к защите.

Напомним, что Олег Соколов обвиняется в жестоком убийстве своей возлюбленной, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Согласно информации следствия, историк выстрелил в девушку из обреза, затем расчленил тело и попытался утопить его в реке Мойке, где и был пойман полицией.

Также мы рассказывали, что доцент Соколов написал журналистам шокирующее письмо-исповедь.

Фото: Piter.TV