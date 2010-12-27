Доцент Соколов написал журналистам шокирующее письмо-исповедь

В частности, историк-убийца признался, что планировал расписаться с Анастасией Ещенко. По его словам, свадьба не состоялась из-за нехватки денег.

Экс-преподаватель СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко, впервые вступил в прямое общение со СМИ. "Комсомольская правда" публикует письмо, якобы написанное самим доцентом-расчленителем, и переданное в редакцию через его адвоката Александра Почуева. При этом сам текст "письма" больше напоминает классическое интервью, нежели произведение эпистолярного жанра. В обращении к "Комсомолке" 63-летний ученый и реконструктор раскрывает некоторые подробности его отношений с убитой Анастасией Ещенко и в очередной раз извиняется перед ее родственниками.

- Я понимаю, что совершил страшное и достоин самой страшной кары. Мне все равно, что говорят обо мне. Это уже не важно. Я убил ее и себя тоже, меня уже нет. Олег Соколов, из публикации "Комсомольской правды"

Если верить автору письма. то за несколько месяцев до трагедии он сделал возлюбленной официальное предложение стать женой. Доцент Соколов уточнил, что жил вместе с Ещенко с 2018 года, а их свадьба осенью 2019-го не состоялась только из-за бедственного финансового положения.

Летом 2018 года мы приняли решение о свадьбе, подали заявление в ЗАГС на 3 октября 2019 года. Мы с ней очень любили друг друга. В отпуске и на других мероприятиях мы потратили много денег. А те деньги, которые я ожидал в качестве заработка, не получил, поэтому свадьба была отменена. Поэтому мы решили подать заявление 12 ноября и выбрали день свадьбы - 28-29 апреля. Олег Соколов, из публикации "Комсомольской правды"

Среди других заверений скандально известного доцента - слова о том, что с 2014 года Анастасия Ещенко была его единственной женщиной, которой он хранил абсолютную верность. Также Олег Соколов сделал заявление, что за 5 лет отношений ни разу не бил спутницу жизни, а также. что ссоры в их паре были редкостью. Пользователи социальных сетей уже активно комментируют "письмо Соколова", большинство открыто признается, что не до конца верит словам экс-преподавателя СПбГУ.

Напомним, что сейчас Олег Соколов находится в Москве, там проходит официальная психиатрическая экспертиза в рамках следствия по делу об убийстве Анастасии Ещенко.