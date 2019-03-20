Уставной суд признал, что в Петербурге дискриминируют бездомных

Иск в суд подали оппозиционные депутаты Законодательного собрания по просьбе благотворительной организации "Ночлежка".

Во вторник, 30 марта, Уставной суд Петербурга удовлетворил иск депутатов Михаила Амосова, Максима Резника, Бориса Вишневского, Александра Рассудова и Надежды Тихновой о формате предоставления социальной помощи бездомным гражданам. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Депутаты ЗакСа отметили, что Смольный установил такой порядок получения социальной помощи, при котором получить поддержку могут не все. Для этого нужно встать на учет, но сделать это могут петербуржцы, документально подтвердившие факт проживания в городе (например, документ о последней регистрации по месту жительства в регионе).

Юристы Смольного не согласились с депутатами: правительство города пользовалось теми полномочиями, которые предоставлены федеральным законодателем. По словам специалистов, бездомные могут встать на учет не только как лицо без определенного места жительства в качестве гражданина Российской Федерации, но и по месту пребывания в Петербурге.

Суд решил, что чиновники превысили свои полномочия.

Напомним, что это дело было последним для Уставного суда – в связи с изменением Конституции в Петербурге ликвидируют этот орган.

Ранее мы писали, что петербургский ЗакС рассмотрит на ближайшем заседании законопроекты об упразднении Уставного суда.

Фото: Piter.TV