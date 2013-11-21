Петербургский ЗакС рассмотрит на ближайшем заседании законопроекты об упразднении Уставного суда

Орган судебной системы прекратил свое существование.

Законодательное собрание Петербурга рассмотрит пакет законопроектов об упразднении Уставного суда города на заседании 10-го марта. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Согласно обновленной Конституции РФ, Уставной суд должен быть упразднен.

Это вполне закономерно. Нормативно-правовая база большинства российских регионов в основном сформирована и показала свою устойчивость. Поэтому и отдельных структур, задачами которых является рассмотрение дел о соответствии местных законов региональным уставам и толкование самих уставов, более не требуется. прокомментировал спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров.

Законодателям предстоит разработать закон, который будет регулировать принцип и порядок рассмотрения противоречий, которые могут возникнуть при дальнейшем законотворчестве.

Фото: Piter.TV