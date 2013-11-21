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Петербургский ЗакС рассмотрит на ближайшем заседании законопроекты об упразднении Уставного суда
Сегодня, 11:22
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Петербургский ЗакС рассмотрит на ближайшем заседании законопроекты об упразднении Уставного суда

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Орган судебной системы прекратил свое существование.

Законодательное собрание Петербурга рассмотрит пакет законопроектов об упразднении Уставного суда города на заседании 10-го марта. Об этом сообщила пресс-служба парламента. 

Согласно обновленной Конституции РФ, Уставной суд должен быть упразднен.

Это вполне закономерно. Нормативно-правовая база большинства российских регионов в основном сформирована и показала свою устойчивость. Поэтому и отдельных структур, задачами которых является рассмотрение дел о соответствии местных законов региональным уставам и толкование самих уставов, более не требуется.

прокомментировал спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров. 

Законодателям предстоит разработать закон, который будет регулировать принцип и порядок рассмотрения противоречий, которые могут возникнуть при дальнейшем законотворчестве. 

Фото: Piter.TV

Теги: закс петербурга, упразднение, уставный суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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