Петербургские парламентарии проголосовали за упразднение Уставного суда

Поправки в законопроект можно внести до 15 марта.

В среду, 10 марта, 39 депутатов Петербурга поддержали упразднение Уставного суда с 1 июля.

За основу приняли проект "Об упразднении Уставного суда Санкт-Петербурга", поправки можно внести до 15 марта. По словам главы комитета по законодательству Дениса Четырбока, упразднение суда – следствие принятых поправок в Конституцию, согласно которым Уставные суды регионов не включаются в судебную систему. Их должны упразднить до 1 января 2023 года.

В производстве петербургского Уставного суда осталось одно дело, его рассмотрят в ближайший месяц.

Напомним, что суд занимается толкованием городского устава. Принятое решение по делам является окончательныv и не может быть пересмотрено другим судом.

Ранее мы писали, что инвалидам с почечной недостаточностью могут разрешить пользовать социальным такси.

Фото: Piter.TV