  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургские парламентарии проголосовали за упразднение Уставного суда
Сегодня, 14:58
206
smirenny

Петербургские парламентарии проголосовали за упразднение Уставного суда

0 0

Поправки в законопроект можно внести до 15 марта.

В среду, 10 марта, 39 депутатов Петербурга поддержали упразднение Уставного суда с 1 июля.

За основу приняли проект "Об упразднении Уставного суда Санкт-Петербурга", поправки можно внести до 15 марта. По словам главы комитета по законодательству Дениса Четырбока, упразднение суда – следствие принятых поправок в Конституцию, согласно которым Уставные суды регионов не включаются в судебную систему. Их должны упразднить до 1 января 2023 года. 

В производстве петербургского Уставного суда осталось одно дело, его рассмотрят в ближайший месяц. 

Напомним, что суд занимается толкованием городского устава. Принятое решение по делам является окончательныv и не может быть пересмотрено другим судом. 

Ранее мы писали, что инвалидам с почечной недостаточностью могут разрешить пользовать социальным такси.

Фото: Piter.TV

Теги: парламент петербурга, упразднение уставного суда, уставной суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии