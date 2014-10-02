Инвалидам с почечной недостаточностью могут разрешить пользовать социальным такси

Поправку в Социальный кодекс Петербурга подержали в первом чтении.

ЗакС на заседании поддержал в первом чтении поправки в Социальный кодекс Петербурга, которые дадут право инвалидам с почечной недостаточностью бесплатно пользоваться социальным такси для поездок на процедуру гемодиализа. Льгота коснется 478 взрослых и 14 детей.

Шесть процедур в месяц, 70 в год, 34 тысячи поездок выходит. Юрий Шестериков, представитель губернатора в ЗакСе

В Петербурге на данный момент пользоваться социальным такси могут 20 групп людей, которым затруднительно передвигаться самостоятельно. Это инвалиды по зрению, инвалиды с онкологией, ветераны ВОВ с инвалидностью и др.

В 2021 году город собирается потратить на данную социальную программу 489 миллионов рублей.

Кто и как может воспользоваться социальным такси в Ленобласти.

Фото: Piter.tv