Инвалидам с почечной недостаточностью могут разрешить пользовать социальным такси

ЗакС на заседании поддержал в первом чтении поправки в Социальный кодекс Петербурга, которые дадут право инвалидам с почечной недостаточностью бесплатно пользоваться социальным такси для поездок на процедуру гемодиализа. Льгота коснется 478 взрослых и 14 детей.
Шесть процедур в месяц, 70 в год, 34 тысячи поездок выходит.
Юрий Шестериков, представитель губернатора в ЗакСе
В Петербурге на данный момент пользоваться социальным такси могут 20 групп людей, которым затруднительно передвигаться самостоятельно. Это инвалиды по зрению, инвалиды с онкологией, ветераны ВОВ с инвалидностью и др.
В 2021 году город собирается потратить на данную социальную программу 489 миллионов рублей.
Кто и как может воспользоваться социальным такси в Ленобласти.
Фото: Piter.tv
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