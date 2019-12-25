Кто и как может воспользоваться социальным такси в Ленобласти

Предоставление услуг социального такси осуществляется в соответствии с Порядком реализации социального проекта "Ленинградская область – единая среда", в котором определены категории граждан, имеющих право на услуги социального такси.

Инвалиды, дети-инвалиды и другие маломобильные группы населения в Ленинградской области могут воспользоваться услугами социального такси для поездок к социально-значимым объектам Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

В этом году соглашение о предоставлении данных услуг было заключено с Межрегиональной общественной организацией поддержки социально незащищенных категорий населения "Доступное будущее". Предоставление услуг социального такси осуществляется в соответствии с Порядком реализации социального проекта "Ленинградская область – единая среда", в котором определены категории граждан, имеющих право на услуги социального такси.

Заказать социальное такси можно по многоканальному, бесплатному телефону 8800-777-04-26 или на сайте доступное-будущее.рф. По всем вопросам, касающимся организации перевозок, а также заказа социального такси граждане могут обратиться в службу контроля качества по телефону 8(965)032-18-04 или в комитет 8-812-539-46-31.

В 2021 году цены (тарифы) на услуги социального такси устанавливаются в размере:

32 руб./км для легкового автомобиля (для индивидуальных поездок);

32 руб./км для легкового автомобиля (для составных групп, получателей процедур гемодиализа);

80 руб./км для перевозки лиц с ограниченной возможностью на специализированном транспортном средстве (данный вид транспорта предоставляется только в случае отсутствия возможности перевозки инвалида в легковом автомобиле);

3500 руб./час для перевозки лежачих больных на специализированном транспорте с сопровождающими лицами, с оказанием помощи в межэтажном подъеме/спуске (на основании врачебной комиссии по согласованию с Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области).

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