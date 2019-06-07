Какие "женские" законы принял нынешний созыв петербургского ЗакСа

В основном они касаются материнского капитала и родственниц участников СВО.

На носу Международный женский день. В преддверии праздника в "Вечернем Петербурге" проанализировали, какие законы о женщинах и для женщин разработали и приняли депутаты нынешнего созыва петербургского парламента.

Так, стало известно, что нормативных актов, которые бы касались исключительно женщин как таковых, в петербургском законодательстве нет. Несмотря на это, многие законы подразумевают женскую часть населения, когда речь в них идет о статусе или жизненной ситуации, в которой специфически может оказаться только женщина.

В законах и нормативных актах обычно говорится о гражданах независимо от пола, а права и обязанности распределяются исходя из конкретных обстоятельств каждого случая. Конечно, есть исключения, когда законы учитывают разницу между мужчинами и женщинами, но такие случаи обычно связаны с беременностью, родительскими правами или социокультурными особенностями. Таким образом, вывод о том, что важна ситуация, а не пол, во многом верен. Однако в некоторых сферах у законодательства могут быть специфические подходы, учитывающие гендерные аспекты. Яна Румянцева, адвокат

Член постоянной комиссии ЗакСа по социальной политике и здравоохранению Вячеслав Бороденчик также отметил, что принцип социальной справедливости лежит в основе социального законодательства РФ. В связи с этим мужчины и женщины уравниваются в правах, ни для кого из них нет преференций.

В первую очередь учитываются адресность и нуждаемость. В то же время могу привести пример, когда только женщина имеет право на определённую льготу. Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" предусмотрено право женщин, родивших и воспитавших трёх, четырёх, пять и более детей, на досрочное назначение страховой пенсии по старости в 57, 56 и 50 лет соответственно при соблюдении условий по размеру индивидуального пенсионного коэффициента – не менее 30, стажа – не менее 15 лет. Таким образом, в настоящее время предусмотрены меры поддержки в части пенсионного обеспечения для женщин, являющихся многодетными матерями, по праву рождения детей, в том числе, если женщины являются матерями-одиночками. Вячеслав Бороденчик, член постоянной комиссии ЗакСа по социальной политике и здравоохранению

Специфически "женский" законопроект в петербургском парламенте нынешнего созыва был введен в 2024 году и касался он материнского капитала. Петербургские депутаты установили меру соцрасходов на подарочный комплект детских вещей для новорожденных.

Кроме того, беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трёх лет, имеют право на бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с нарушением их трудовых прав.

Отдельной категорией гражданок, которые обзавелись законодательной помощью, стали матери, жены и дети участников СВО. Петербургское законодательство уделяет внимание этой группе женщин и старается поспевать за федеральным.

Участники СВО, согласно указу президента России, являются ветеранами боевых действий. Поэтому все законы, которые распространяются у нас в стране на ветеранов боевых действий и их семьи, распространяются и на участников СВО. Более того, им сейчас отдаётся приоритет. Так, и они сами, и их дети имеют первоочередное право на поступление в вуз. Дети в приоритетном порядке поступают в детские сады и школы. Конечно, и жёны, и матери военнослужащих находятся под дополнительной защитой государства и города. Игорь Высоцкий, член комиссии ЗакСа по социальной политике и здравоохранению

Ранее мы писали, что в Петербурге 8 марта обещают небольшой дождь.

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга