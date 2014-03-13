В Петербурге 8 марта обещают небольшой дождь

Днем ожидается до +7 градусов.

Международный женский день отметится в Петербурге облачной с прояснениями погодой. Ночью существенных осадков не предвидится, а днем на город опустится небольшой дождь. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров в первой половине покажут +1...-1 градус. Во второй половине температура воздуха поднимется до +5...+7 градусов.

Ветер ночью южный, юго-западный слабый, утром, днем юго-западный, западный умеренный. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 8 марта местами потеплеет до +11 градусов.

Фото: Piter.TV