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В Ленобласти 8 марта местами потеплеет до +11 градусов
Сегодня, 14:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 8 марта местами потеплеет до +11 градусов

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Утром и днем в большинстве районов местами пройдёт умеренный дождь.

В Ленинградской области в Международный женский день ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 8 марта ожидается без существенных осадков, утром и днем в большинстве районов местами пройдёт умеренный дождь. Ветер ночью южный, юго-западный 3-8 м/с, утром, днем юго-западный, западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью -4...+1 градус, местами до -7 градусов, днем +3...+8, местами до +11 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Сутки 6 марта стали самыми теплыми за весь ряд наблюдений в Петербурге.

Фото: unsplash (Rasa Kasparaviciene); МЧС

Теги: март, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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