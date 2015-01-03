Сутки 6 марта стали самыми теплыми за весь ряд наблюдений в Петербурге

Среднесуточная температура была +3,3 градуса, превысив предыдущее значение всего на 0,2 градуса и установив рекорд.

В Петербурге 6 марта зафиксирован температурный рекорд. Сутки этого дня в 2025 году стали самыми теплыми за весь ряд наблюдений с 1881 года, рассказал синоптик Александр Колесов.

На юго-западе Ленобласти вчера максимальная температура воздуха составила +8…+9 градусов, на побережье Финского залива, где ветер дул со льда, – около +2…+3 градуса. В городе столбики термометров поднялись до +4…+5 градусов.

Среднесуточная температура была +3,3 градуса, превысив предыдущее значение всего на 0,2 градуса и установив рекорд.

В течение 107 лет не складывалось такой ситуации в погоде для повышения температуры в городе. Для примера: рекорд для 5 марта перекрыт в 2020 году, для 7 марта перекрыт в 1995 году, в следующие дни очень тепло в 2015 году. А вот 6 марта не получалось никак боле 100 лет. Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.TV