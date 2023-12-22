Кулеба рассказал, когда Украина сможет обсудить "формулу мира" с Россией

Глава МИД Украины сообщил о мероприятии, готовящемся в Швейцарии.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил о том, что обсуждения с Россией могут проходить в рамках возможных второго и третьего мирного саммита, организованного на территории Швейцарии. Иностранный дипломат сделал такое предположение в эфире индийского телеканала NDTV, куда он прибыл с рабочим визитом. По словам киевского чиновника, власти его страны сделали так называемую "формулу мира" в виде "меню", из которого разные государства мира могли бы выбрать пункты, над которыми хотели бы работать с партнерами. При этом они могут не заниматься теми вопросами, которые не соответствуют их политическим интересам

Они сформируют группы и согласуют, как хотели бы действовать, чтобы достичь целей этих пунктов. Затем между вторым и третьим саммитом может проходить общение с Россией, согласно правилам, одобренным участниками. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Глава МИД Украины заявил о напряженной ситуации на фронте.

Фото и видео: YouTube / NDTV