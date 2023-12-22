Дмитрий Кулеба оценил украинский кризис.

Ситуация на фронте регионального конфликта с Россией является напряженной для армии киевского режима. Соответствующее заявление сделал украинский министр по иностранным делам Дмитрий Кулеба, выступая на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Иностранный чиновник заметил, что Вооруженным силам страны пришлось отступить из города Авдеевка, находящегося на территории Донбасса. Он добавил, что власти не намерены признавать поражение на поле боя, а также уступать Москве собственные земли ради заключения с РФ мира.

В то время как мы собрались здесь, ситуация на фронте остается напряженной. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Кулеба признал усталость украинцев от боевых действий.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций