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Глава МИД Украины заявил о напряженной ситуации на фронте

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Дмитрий Кулеба оценил украинский кризис.

Ситуация на фронте регионального конфликта с Россией является напряженной для армии киевского режима. Соответствующее заявление сделал украинский министр по иностранным делам Дмитрий Кулеба, выступая на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Иностранный чиновник заметил, что Вооруженным силам страны пришлось отступить из города Авдеевка, находящегося на территории Донбасса. Он добавил, что власти не намерены признавать поражение на поле боя, а также уступать Москве собственные земли ради заключения с РФ мира.

В то время как мы собрались здесь, ситуация на фронте остается напряженной.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Кулеба признал усталость украинцев от боевых действий.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: дмитрий кулеба, мид, сб оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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