Глава МИД Украины нашел виновного в потере ВСУ города Авдеевка.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что население страны устало от боевых действий против Москвы, однако, чиновник все еще продолжает верить в единство нации. Соответствующее заявление иностранный дипломат сделал в ходе выступления перед журналистами американского телеканала CNN. Он ответил на вопрос о том, остается ли украинские граждане едины. По мнению главы МИД киевского режима, сейчас российские военнослужащие активизировали собственную работу в регионе конфликта, так как почувствовали усталость противника. Гость шоу обвинил страны коллективного запада в том, что ВСу лишились контроля над городом Авдеевка.

Я думаю, что да, но люди устали. А чем сильнее вы устаете, тем более эмоциональными вы становитесь. Мы бы не потеряли Авдеевку, если бы получили артиллерийские снаряды, чтобы защитить ее. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Министр призвал европейских союзников признать окончание "эры мира" в регионе и отправлять больше оружия на территорию Украины.

Кулеба сравнил дебаты о помощи Киеву в США с остросюжетным детективом.

Фото и видео: CNN