Глава МИД Украины рассказал о поддержке ЕС.

Дебаты в американском Конгрессе по вопросу оказания дальнейшей помощи армии киевского режима напоминают остросюжетный детектив. Соответствующее заявление сделал руководитель украинского министерства по иностранным делам Дмитрий Кулеба, выступая на совместной пресс-конференции с главой верховной дипломатии и политики безопасности Евросоюза Жозепом Боррелем. Иностранный специалист похвалил руководство Европейского союза за то, что ему удалось выделить для Вооруженных сил Украины дополнительную помощь в размере 50 миллиардов евро. Эти денежные средства будут направлены стране в течение четырех лет. В МИД пожелали, чтобы Вашингтон взял пример с Брюсселя.

Я вчера ночью получил последний отчет из Вашингтона о возможных сценариях развития событий, и некоторые напоминают остросюжетный детектив. То есть все очень запутанно, зависит от многих факторов и может продвигаться прямо, влево, вправо. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

"Страдаем": Кулеба публично унизил Борреля из-за России.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается экстремистской и террористической) / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine