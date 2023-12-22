В МИД Украины оценили состояние артиллерийских запасов у России и ВСУ.

Европейская оборонная индустрия пока что не готова конкурировать с российской системой. Это приводит к постоянному дефициту снарядов у Вооруженных сил Украины на поле боя. Соответствующее заявление сделал руководитель украинского министерства по иностранным делам Дмитрий Кулеба, выступая на совместной пресс-конференции с главой верховной дипломатии и политики безопасности Евросоюза Жозепом Боррелем.

Масштаб конфликта и использования Россией артиллерии достигли того уровня, к которому, будем откровенны, европейские склады и оборонная индустрия были не готовы. Страдаем действительно... главная цель, конечно, чтобы дефицит никогда не перешел в снарядный голод. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что в во внешнеполитическом ведомстве киевского режима говорили о том, что в случае прекращение поставок западных вооружений украинцы будут "сражаться лопатами". Таким образом глава МИД прокомментировал слова координатора по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что американская помощь для ВСУ прекратилась, потому что денежные средства исчерпаны до одобрения Конгрессом США дополнительного запроса на нужды.

Кулеба отрицает, что Украина крадет выделяемые США деньги.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается экстремистской и террористической) / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine