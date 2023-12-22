В МИД Украины назвал запросы Киева "лучшим предложением" для союзников.

Глава украинского министерства по иностранным делам Дмитрий Кулеба отрицает, что киевский режим крадет деньги у американских налогоплательщиков. Иностранный чиновник заметил, что большая часть выделяемых Вашингтоном денежных средств остается в США и идет в том числе инвестируется в местное производство в сфере вооружений. Соответствующими планами иностранный дипломат поделился с журналистами информационного агентства Bloomberg Television на полях Всемирного экономического форума в швейцарском городе Давос.

Если сравнивать бюджет, траты на оборону США и сумму, которая идет на Украину, это, мягко говоря, очень маленькая часть всех расходов на оборону. Нужно объяснять американским налогоплательщикам, что их общественность получает выгоду, создаются рабочие места. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Дипломат призвал американцев понять, что Киев не просит Вашингтон направлять своих военнослужащих для участия в региональном конфликте с Россией, поэтому страна сохраняет жизни солдат. Дмитрий Кулеба добавил, что в какой-то мере Украина сейчас таким образом дает лучшее предложение на мировом рынке безопасности - о поставках оружия и денег, а всю остальную работу ВСУ намерены сделать сами.

Кулеба заявил о желании организовать беседу президента Украины с председателем КНР.

Фото и видео: YouTube / Bloomberg Television