Кулеба заявил о желании организовать беседу президента Украины с председателем КНР

Глава МИД Украины рассказал о причине, по которой Киев стремится к общению с Пекином.

Глава украинского министерства по иностранным делам Дмитрий Кулеба намерен организовать телефонный разговор между лидером киевского режима Владимиром Зеленским и китайским председателем Си Цзиньпином. Соответствующими планами иностранный дипломат поделился с журналистами информационного агентства Bloomberg Television на полях Всемирного экономического форума в швейцарском городе Давос. По словам спикера, подобная беседа важна стране в рамках ее усилий по продвижению "формулы мира".

Есть вопросы, которые они могли бы обсудить. Дмитрий Кулеба, глава МИД Укрмины

Напомним, что американское издание Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника написала в материале о том, что китайские чиновники, прибывшие в Швейцарию для участия в ВЭФ, могут встретиться в Берне с президентом Украины. Однако рабочая встреча не состоялась. Позже Министерство иностранных дел Китая не стало комментировать информацию.

Кулеба обеспокоен возможными событиями после выборов в США.

Фото и видео: YouTube / Bloomberg Television