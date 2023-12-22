Кулеба обеспокоен возможными событиями после выборов в США

Глава МИД Украины оценил возможную поддержку США после выборов президента в 2024 году.

Глава украинского министерства по иностранным делам Дмитрий Кулеба заявил о том, что обеспокоен возможными событиями, которые могут произойти по результата проведения американских выборов главы государства. Соответствующими опасениями иностранный чиновник поделился в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Эксперт заметил, что для киевского режима важно, чтобы США сфокусировались на мировых проблемах, в том числе и украинском кризисе.

На самом деле я больше обеспокоен первым днем после выборов и дальше, поскольку действительно важно, чтобы политическая система США оставалась сфокусированной, а не погрязла во внутренних конфликтах, растрате политических ресурсов. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Дмитрий Кулеба отметил, что какой бы выбор не сделали власти в Вашингтоне, Украина будет работать "с этой реальностью".

Кулеба заявил, что ВСУ будут сражаться лопатами при прекращении поставок оружия.

Фото и видео: YouTube / World Economic Forum