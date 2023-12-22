В МИД Украины заметили, что страна будет сражаться до победного конца.

Солдаты Вооруженных сил Украины будут воевать с помощью лопат в том случае, если страны коллективного Запада перестанут поставлять армии киевского режима оружие советского и натовского образца. Такое мнение в интервью американской телекомпании ABC выразил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Таким образом чиновник отреагировал на вопрос ведущего программы о том, как разногласия в Вашингтоне могут сказаться на поддержке международными союзниками ВСУ и состоянии дел в армии.

Время уходит, но не наши приверженность и решимость защищать нашу страну. Я, черт возьми, серьезен, когда говорю, что даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Кулеба выразил надежду на постоянные поставки ракет ATACMS.

Фото и видео: ABC News