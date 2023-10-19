Кулеба выразил надежду на постоянные поставки ракет ATACMS

В МИД Украины рассказали о задаче ВСУ по поставкам от Запада.

Киевский режим рассчитывает на постоянные поставки американских ракет большой дальности ATACMS. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала "1+1" сделал украинский министр по иностранным делам Дмитрий Кулеба. Чиновник ответил на вопрос ведущих шоу о том, означают ли поставки тактических ракет от США то, что Вашингтон и дальше будет снабжать ВСу таким видом вооружения на постоянной основе.

Означает. Это прямой результат договоренностей Владимира Зеленского и президента Байдена. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Эксперт пояснил, что для властей Киева являлось главным разблокировать поставки ракет в любом исполнении, после чего у страны появится возможность расширять количество и перечень модификаций поставляемых западными союзниками ракет.

Кулеба: 59 компаний согласились производить оружие с Киевом.

Фото и видео: YouTube / Телеканал 1+1