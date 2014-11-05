Кулеба: 59 компаний согласились производить оружие с Киевом

Глава МИД Украины рассказал о производстве вооружения для ВСУ.

Киев утверждает, что 59 компаний из 23 стран по всему миру присоединились к альянсу оборонных индустрий, который займется совместным производством вооружения с украинскими властями. Соответствующее заявление в эфире местного телемарафона сделал украинский министр по иностранным делам Дмитрий Кулеба.

Уже 59 компаний из 23 стран мира присоединились к альянсу оборонных индустрий. Они будут вместе с Украиной производить необходимое оружие. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что в конце сентября 2023 года в Киеве состоялся первый международный форум оборонных индустрий (DFNC1). На данном мероприятии по видеосвязи выступили представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и представители стран-союзников в регионе. По результам события украинские чиновники заметили, что к созданному на форуме альянсу оборонных индустрий присоединились 38 компаний из 19 стран, в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Латвии и Эстонии.

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Фото и видео: YouTube / ТСН