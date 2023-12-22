Петербуржцам рассказали, как не заразиться сальмонеллёзом

При появлении первых признаках заболевания необходимо обратиться к врачу.

В Городском центре медицинской профилактики рассказали петербуржцам, как не заразиться сальмонеллёзом. Им болеют люди, птицы и животные. Об этом сообщили в tg-канале "ГЦМП".

Возбудителями являются инфекции и сальмонеллы, которые размножаются в мясных, молочных, реже в рыбных продуктах. Бактерии, попадая в продукт, не меняют вкус, запах и цвет блюда. Поэтому сложно понять, все ли в порядке с пищей.

Чтобы не заразиться сальмонеллёзом, нужно тщательно мыть руки. Кроме того, необходимо хранить раздельно в упакованном виде сырые и готовые продукты питания, соблюдая сроки хранения.

Врачи призвали использовать отдельные доски, ножи и посуду для сырых продуктов. Необходимо подвергать продукты достаточной термической обработке. Нельзя есть пищу, которая уже испортилась.

Опасно употреблять сырые яйца. Кроме того, очень важно мыть скорлупу.

При появлении первых признаках заболевания (недомогание, боли в животе, диарея, температура) необходимо обратиться к врачу.

В Комздраве петербуржцам рассказали, почему опасно часто принимать анальгетики.

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