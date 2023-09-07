Вышел трейлер нового сезона "Американской истории ужасов"

Премьера состоится 20 октября.

FX Networks представил трейлер нового сезона сериала "Американская история ужасов". Шоураннером проекта выступила Хэлли Файффер.

За основу сюжета в новом сезоне был взят роман Даниэля Валентайна "Деликатное состояние". Количество эпизодов не уточняется. При этом известно, что сезон разделят на две части.

В главных ролях сыграли Ким Кардашьян, Эмма Робертс, Кара Делевинь и другие. Премьера состоится 20 октября.

Ранее Amazon опубликовал полноценный трейлер спин-оффа "Пацанов".

Видео: YouTube / FX Networks