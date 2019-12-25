В Петербурге стартует серия концертов во дворах

Авторы проекта решили, что концерты можно проводить не только на стадионах, концертных залах и клубах.

Летом 2022 года в Петербурге пройдет серия концертов "По дворам". В ним примут участие Антоха MC, KREC, Ундервуд, ВИА Пролетарское Танго и другие. Площадками станут Двор Гостинки, Сад Меншикова, двор клуба К-30 и Новой сцены Александрийского театра.

Дворы — это неотъемлемая часть петербургской культуры. Существуют концерты на стадионах, в клубах, на крышах, на мостах — так почему бы не делать их во дворах? Мы хотим развивать эту идею: чем больше разной музыки и мест, где можно проводить концерты в нашем городе — тем лучше. Катя Ермолаева, концертный директор клуба "Космонавт".

Инициаторами проекта стали агентство music.code и клуб "Космонавт".

Первый концерт состоится 16 июня во дворе Сада Меншикова. Перед зрителями будет выступать бойс-бенд passmurny. Начало в 20:00. 18 июня в 19:00 там же пройдет первый концерт объединения Threesome"1: Егор Сесарев, Untone Chernov, Катя Panterra.

Выступление Антохи МС запланировано во Дворе Гостинки на 23 июня. С полным расписанием можно ознакомиться здесь.

Фото: предоставлено организаторами