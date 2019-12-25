Thomas Mraz выступит c большим концертом на фестивале ROOF FEST

Для зрителей фестиваля ROOF FEST он подготовил новую программу и шоу.

На крыше Roof Place 27 августа выступит Thomas Mraz. Один из самых популярных исполнителей современной хип-хоп сцены приготовил для зрителей фестиваля ROOF FEST новую программу и шоу.

Алмас Гатауллин, более известный под сценическим псевдонимом Thomas Mraz, родился и вырос в Уфе и, как многие земляки, стал популярным и успешным музыкантом за её пределами. Его тексты оригинальны, он классно владеет языком, а потому и успех к нему пришел быстро. Thomas Mraz осуществил свою мечту и уже сейчас собирает полные залы.

Билеты на концерт в продаже.

Также Markul 26 августа выступит на фестивале ROOF FEST в Петербурге.

Фото: предоставлено организаторами