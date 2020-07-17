Markul 26 августа выступит на фестивале ROOF FEST в Петербурге

Markul даст большой сольный концерт 26 августа на фестивале ROOF FEST. Markul – хип-хоп артист из Лондона, яркий представитель современного русского рэпа.

Резидент фестиваля ROOF FEST, Markul уже второй год подряд делает главные летние хиты, без которых не обходится ни одна вечеринка на крыше. Второй год подряд Markul забирает премию "Песня года" по версии музыкального портала The Flow. В данный момент Markul работает над своим новым альбомом.

Билеты на концерт в продаже.

Дима Билан выступит на крыше ROOF PLACE 24 августа.

Фото: предоставлено организаторами