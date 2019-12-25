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Дима Билан выступит на крыше ROOF PLACE 24 августа
Сегодня, 16:37
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Дима Билан выступит на крыше ROOF PLACE 24 августа

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Один из самых ярких исполнителей российской поп-сцены возвращается в Петербург с новым концертом.

Больше 20 лет Дима Билан  покоряет зрителей своей харизмой и хитами, а в последние годы ещё и концептуальными релизами. В 2022 певец выпустил трибьют-альбом "13 друзей Билана", для которого треки исполнителя перепели Artik & Asti, Клава Кока, Руки Вверх!, Юрий Шатунов, МОТ, Niletto и другие. В апреле 2023 Дима Билан выпустил новый альбом "Пять хитов", состоящий из шести песен, в числе которых дуэты с ZIVERT и Мари Краймбрери.

Первый российский победитель Евровидения, 12-кратный победитель "MTV Europe Music Awards", единственный в истории обладатель 20 тарелок "Муз-ТВ" представит новую программу уже этим летом.

Билеты на концерт 24 августа уже в продаже.

Концерт СМН состоится на крыше в Петербурге 23 августа.

Фото: предоставлено организаторами

Теги: roof fest, roof place, дима билан
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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