В Алжире на концерте рэпера Soolking погибли 5 фанатов, десятки человек пострадали

В давке погибли 3 девушки и два парня.

5 человек погибли и не менее 20 человек пострадали на рэп-концерте в столице Алжира.

Накануне вечером, 22 августа, на стадионе в столице Алжира проходил масштабный концерт Абдеррауфа Дерраджи, который выступает под псевдонимом Soolking. Во время концерта произошла давка с потасовкой, во время которой погибли 3 девушки и 2 молодых человека.

Не менее 20 человек получили различные травмы. Они были доставлены в больницу, где медики оказали им необходимую помощь. Несмотря на это, концерт продолжился и транслировался онлайн по местным телеканалам и на площадках YouTube.

Видео: YouTube/kourifa 16