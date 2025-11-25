Девушку, распылившую "перцовку" на фестивале на Елагином острове, будут судить

Троим гостям, в том числе подросткам, были причинены телесные повреждения в виде химических ожогов глаз.

Прокуратура Петроградского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летней девушки. Ей вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщили 25 ноября в надзорном ведомстве.

В июле обвиняемая находилась на Фестивале уличных театров на Елагином острове. Окружающие загораживали фигурантке обзор на представление, и она решила распылить перцовый баллончик в посетителей. Троим гостям, в том числе подросткам, были причинены телесные повреждения в виде химических ожогов глаз.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга