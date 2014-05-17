После драки с участием подростков в Мурино возбуждено уголовное дело

Двоих доставили в полицию после ночного "махача" во дворе жилого дома.

Полиция Всеволожского района возбудила уголовное дело о хулиганстве после драки с участием подростков в Мурино. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел в ночь на 22 ноября во дворе дома №63 на улице Шоссе в Лаврики.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, которые установили и доставили в отдел полиции двоих 15-летних подростков — учащихся седьмых классов школ из деревни Новое Девяткино. После опроса несовершеннолетние были переданы родителям под обязательство о явке.

По предварительной информации, около 01:45 во дворе дома произошел конфликт, переросший в потасовку между группой подростков и двумя неустановленными лицами. Точное количество участников и все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Заявлений от граждан в полицию не поступало, информация о пострадавших отсутствует. В отношении законных представителей несовершеннолетних составлены административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию детей). Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Фото: Piter.TV