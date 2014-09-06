На Товарищеском проспекте водитель сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места ДТП

Ребенок госпитализирован с травмами средней тяжести.

Полиция Невского района разыскивает водителя, совершившего наезд на 12-летнюю девочку на Товарищеском проспекте и скрывшегося с места происшествия. ДТП произошло 22 ноября около 16:45 у дома №1 по Товарищескому проспекте.

По предварительной информации, школьница перебегала проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода на запрещающий красный сигнал светофора. Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на ребенка и покинул место происшествия.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 12-летняя девочка была госпитализирована с травмами средней степени тяжести. Возбуждено дело об административном правонарушении по статьям 12.24 ч.1 (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и 12.27 ч.2 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП). Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личности водителя и транспортного средства.

Ранее Piter.TV сообщал, что два BMW отправились на спецстоянку после опасных съёмок клипа петербургской певицы.

Фото: Piter.TV