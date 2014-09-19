Гигантскую авиабомбу времен войны обезвредили МЧС России

Ее обнаружили во время земельных работ.

100-килограммовую бомбу времен Великой Отечественной войны обезвредили МЧС России. Опасная находка находилась под слоем земли в Ленинском районе Республики Крым. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Специалисты поделились фотографиями, как проводилась эта непростая операция.

Советскую фугасную авиабомбу обнаружили случайно во время земельных работ. Во время обследования территории сотрудники спецслужб выявили, что у снаряда поврежден взрыватель, поэтому транспортировать его нельзя. Для ликвидации привлекли 2 единицы техники и 6 специалистов.

Обезвреживание прошло успешно и с соблюдением всех правил безопасности. Сначала МЧС предупредили население о начале работ. Затем авиабомбу аккуратно освободили от грунта и залили водой, чтобы сократить площадь разлета осколков. Для наилучшего результата в воде тоже провели дублирующую электрическую сеть.

Ранее во время работ по прокладке трамвайных путей Купчино до Шушар и Славянки в Петербурге обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны.

Фото: Пресс-служба МЧС России