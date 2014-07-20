  1. Главная
Из Невы у Петропавловской крепости извлекли немецкую каску
Шлем принесло сильное течение с мест боев Великой Отечественной войны.

В Неве возле Петропавловской крепости в Петербурге росгвардейцы обнаружили немецкую каску. Со дна реки подняли штальхельм М40 в состоянии сильной коррозии. 

Ранее местность уже осматривали, поэтому нет сомнений, что шлем принесло сильное течение с мест боев Великой Отечественной войны. Вероятно, он принадлежал гитлеровцу, участвовавшему в блокаде Ленинграда. 

По словам сотрудника вневедомственной охраны, коррозия была настолько сильной, что находка развалилась в руках. 

Росгвардейцы в целях обеспечения безопасности производят осмотр подводных объектов и конструкций, гидротехнических сооружений, морских судов и дна, нередко находят боеприпасы времен ВОВ. 

Пресс-служба Росгвардии по СЗФО 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские исследователи нашли места погребения 2,5 тыс. солдат ВОВ. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

