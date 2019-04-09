Петербургские исследователи нашли места погребения 2500 солдат ВОВ

Найдены новые данные о павших бойцах их захоронения внесены в воинские списки.

В Санкт-Петербурге в 2025 году активисты и исследователи завершили очередной этап работы по восстановлению сведений о павших в годы Великой Отечественной войны. В процессе изучения архивов были обнаружены данные, позволившие установить места погребения более 2,5 тысячи советских военнослужащих. Об этом сообщил зампредседателя комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Павел Горюнов на пленарной сессии XII Молодежного патриотического форума в Кронштадте.

По словам Горюнова, "за каждой найденной строкой в архивных документах стоит человек, который отдал жизнь за свою страну". Он отметил, что важной частью работы стало восстановление информации о более чем 1 400 бойцах на основе данных их учетных карточек. Исследователи уточнили сведения, связанные с обстоятельствами гибели военнослужащих, и зафиксировали их места захоронений в официальных списках.

XII Молодежный патриотический форум проходит 20 ноября в Музее военно-морской славы в Кронштадте. На площадках мероприятия рассматриваются вопросы сохранения исторической памяти и увековечения подвига участников Великой Отечественной войны. Форум посвящен 80-летию Победы и Году защитника Отечества.

Фото: пресс-служба Смольного