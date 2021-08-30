  1. Главная
Сегодня, 13:01
Авиабомбу времен ВОВ уничтожили в Ленобласти

Снаряд обнаружили на перегоне Тосно — Саблино.

В Ленобласти пиротехники уничтожили снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в МЧС России. 

Авиабомбу ФАБ-100 нашли на перегоне Тосно — Саблино, в 20 метрах от железнодорожных путей. Ее ликвидировали специалисты Невского спасательного центра. 

МЧС России напоминает: при обнаружении подозрительных предметов категорически запрещено их трогать. Необходимо немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112. 

Пресс-служба МЧС России 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге обезвредили снаряды времен ВОВ в трех районах. 

Видео: пресс-служба МЧС России 

