Авиабомбу времен ВОВ уничтожили в Ленобласти

В Ленобласти пиротехники уничтожили снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в МЧС России.
Авиабомбу ФАБ-100 нашли на перегоне Тосно — Саблино, в 20 метрах от железнодорожных путей. Ее ликвидировали специалисты Невского спасательного центра.
МЧС России напоминает: при обнаружении подозрительных предметов категорически запрещено их трогать. Необходимо немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112.
