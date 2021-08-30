Авиабомбу времен ВОВ уничтожили в Ленобласти

Снаряд обнаружили на перегоне Тосно — Саблино.

В Ленобласти пиротехники уничтожили снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в МЧС России.

Авиабомбу ФАБ-100 нашли на перегоне Тосно — Саблино, в 20 метрах от железнодорожных путей. Ее ликвидировали специалисты Невского спасательного центра.

МЧС России напоминает: при обнаружении подозрительных предметов категорически запрещено их трогать. Необходимо немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112. Пресс-служба МЧС России

Видео: пресс-служба МЧС России