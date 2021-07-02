В Петербурге ускорили темпы обновления уличного освещения

Губернатор Александр Беглов отметил планомерную модернизацию всех сфер городского хозяйства.

Санкт-Петербург последовательно реализует программу комплексной модернизации городской инфраструктуры. Как сообщил губернатор Александр Беглов, наряду с крупными проектами ведется планомерное обновление всех сфер городского хозяйства.

Особое внимание уделяется модернизации системы уличного освещения. Специалисты предприятия "Ленсвет" еженедельно отчитываются о выполненных работах. На прошедшей неделе новые энергоэффективные светодиодные фонари были установлены на проспекте Юрия Гагарина в Московском районе и улице Свободы в Красном Селе.

В период белых ночей горожане не всегда сразу замечают происходящие изменения. Однако с наступлением осени и зимы результаты нашей работы станут очевидны – Петербург станет значительно светлее и комфортнее для жителей, подчеркнул Александр Беглов.

Ранее сообщалось, что в РФ градпотенциал проектов комплексного развития территорий достиг 277 млн кв. м недвижимости.

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